Узнать больше

Врач Савельева перечислила методы понижения высокой температуры

Короткая ссылка
Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева дала рекомендации по понижению высокой температуры.
Врач Савельева перечислила методы понижения высокой температуры
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Для снижения температуры обычно используют парацетамол или аспирин. Если эти препараты не помогают, врач назначает приём ибупрофенов», — рассказала терапевт в разговоре с «Газетой.Ru».

Один из немедикаментозных способов снизить температуру — физическое охлаждение тела. Эффективно прикладывание ко лбу холодного полотенца, смоченного водой или обёрнутого вокруг куска льда. Также можно обмывать холодной водой конечности и лицо. 

По её словам, к действенным народным жаропонижающим средствам относят варенье и горячие отвары из ромашки, чёрной смородины или малины.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить