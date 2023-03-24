Врач Савельева перечислила методы понижения высокой температуры

Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева дала рекомендации по понижению высокой температуры.

«Для снижения температуры обычно используют парацетамол или аспирин. Если эти препараты не помогают, врач назначает приём ибупрофенов», — рассказала терапевт в разговоре с «Газетой.Ru».

Один из немедикаментозных способов снизить температуру — физическое охлаждение тела. Эффективно прикладывание ко лбу холодного полотенца, смоченного водой или обёрнутого вокруг куска льда. Также можно обмывать холодной водой конечности и лицо.

По её словам, к действенным народным жаропонижающим средствам относят варенье и горячие отвары из ромашки, чёрной смородины или малины.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.