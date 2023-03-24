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Стоматолог Расулов посоветовал правильно ухаживать за зубами мудрости

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Врач-стоматолог, ортопед высшей категории, главный врач стоматологической клиники Магомед Расулов рассказал, стоит ли удалять зубы мудрости.
Стоматолог Расулов посоветовал правильно ухаживать за зубами мудрости
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Как правило, эти зубы доставляют немало проблем. Из-за труднодоступности их непросто правильно чистить, поэтому там часто развивается кариес. Поскольку эта инфекция легко перекидывается и на соседние зубы, пострадать могут и они, объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По мнению специалиста, зубы мудрости не нужно удалять для профилактики. Однако необходимо тщательно за ними ухаживать, в частности регулярно проводить профессиональную чистку.

Если зуб мудрости поразил кариес, начинать лечить его нужно как можно быстрее, и только у опытного стоматолога, подчеркнул Расулов.

Ранее стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Наталья Юрченко рассказала газете «Известия» о том, стоит ли удалять зубы мудрости.

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