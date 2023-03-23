Невролог Чутко посоветовал начать обучение ребёнка иностранному языку после четырёх лет

Руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко посоветовал родителям начинать обучать ребёнка иностранному языку после четырёх-пяти лет.

Если у ребёнка с речью всё хорошо, можно учить его иностранному языку в игровой форме с четырёх-пяти лет — к этому возрасту ребёнок уже достаточно уверенно овладевает родной речью, объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Но для детей с речевыми нарушениями новые языки — слишком сложная задача. Если есть проблемы с речью, то в дошкольном возрасте лучше ограничиться одним языком», — пояснил Чутко.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.