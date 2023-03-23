Невролог Чутко назвал одно из нарушений речевого развития у детей
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Один из наиболее частых видов задержек речевого развития — это алалия, при которой дети в связи с поражением нервной системы оказываются не в состоянии овладеть языком, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
«В зависимости от того, какие речевые центры были поражены, выделяют моторную (экспрессивную) алалию, при которой наблюдается стойкое недоразвитие речи при частично сохранённом понимании чужой речи, и сенсорную (импрессивную) алалию, при которой в первую очередь нарушено понимание речи», — пояснил Чутко.
Также встречается и смешанная сенсомоторная алалия, добавил врач.
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