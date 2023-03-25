Узнать больше

Россияне рассказали, за какую зарплату готовы остаться на нелюбимой работе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Жители России были бы готовы остаться на нелюбимой работе в среднем за 189 360 рублей ежемесячно. Таковы результаты исследования, которые имеются в распоряжении RT.
Россияне рассказали, за какую зарплату готовы остаться на нелюбимой работе
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Так, самую высокую зарплату для согласия работать там, где не хочется, указали IT-специалисты — 269 520 рублей в месяц. А самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны — 124 080 рублей.

Продолжать трудиться на нелюбимом месте специалисты в сфере промышленности готовы за 242 280 рублей в месяц, в маркетинге и рекламе — за 231 840 рублей, а в сфере транспорта и логистики сотрудники согласны терпеть не устраивающую их должность за 213 360 рублей в месяц, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

При этом, как выяснили эксперты, чуть ниже оказались зарплатные пожелания у строителей — 207 000 рублей, а также у специалистов банковской и финансовой сферы — 179 280 рублей.

Медицинские работники готовы остаться на нелюбимом месте работы, если будут получать ежемесячно 170 160 рублей, подчёркивается в исследовании. 

Респонденты, указавшие сферу образования, ответили, что с нелюбимой работой их может примирить зарплата 166 320 рублей.

Согласно опросу, одну из самых низких зарплат за нелюбимую работу готовы получать в сфере ретейла — 149 040 рублей, а специалисты сферы ресторанов и кафе будут продолжать работать за 130 680 рублей.

В опросе приняли участие более 3 тыс. пользователей.

Ранее аналитики выяснили, жители каких городов России чаще всего меняют работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить