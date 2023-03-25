Россияне рассказали, за какую зарплату готовы остаться на нелюбимой работе

Жители России были бы готовы остаться на нелюбимой работе в среднем за 189 360 рублей ежемесячно. Таковы результаты исследования, которые имеются в распоряжении RT.

Так, самую высокую зарплату для согласия работать там, где не хочется, указали IT-специалисты — 269 520 рублей в месяц. А самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны — 124 080 рублей.

Продолжать трудиться на нелюбимом месте специалисты в сфере промышленности готовы за 242 280 рублей в месяц, в маркетинге и рекламе — за 231 840 рублей, а в сфере транспорта и логистики сотрудники согласны терпеть не устраивающую их должность за 213 360 рублей в месяц, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

При этом, как выяснили эксперты, чуть ниже оказались зарплатные пожелания у строителей — 207 000 рублей, а также у специалистов банковской и финансовой сферы — 179 280 рублей.

Медицинские работники готовы остаться на нелюбимом месте работы, если будут получать ежемесячно 170 160 рублей, подчёркивается в исследовании.

Респонденты, указавшие сферу образования, ответили, что с нелюбимой работой их может примирить зарплата 166 320 рублей.

Согласно опросу, одну из самых низких зарплат за нелюбимую работу готовы получать в сфере ретейла — 149 040 рублей, а специалисты сферы ресторанов и кафе будут продолжать работать за 130 680 рублей.

В опросе приняли участие более 3 тыс. пользователей.

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