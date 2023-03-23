ЛОР-врач Горшков предупредил о возможных последствиях гайморита

Врач-оториноларинголог детского отделения «СМ-Клиника» Степан Горшков рассказал, что гайморит может дать опасные осложнения на глаза и затронуть головной мозг.

«Опасность гайморита заключается в осложнениях на соседние ткани и органы. Гайморовы пазухи расположены очень близко к глазницам. Поэтому при острой или хронической форме гайморита бактерии проникают через тонкую костную перегородку, что грозит осложнением на глаза», — сообщил врач в беседе с РИАМО.

Бактериальная инфекция также может перекинуться на головной мозг, что влечёт развитие менингита, предупредил Горшков.

Он напомнил, что гайморит является одним из самых распространённых заболеваний, которым чаще страдают дети.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.