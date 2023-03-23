Узнать больше

ЛОР-врач Горшков предупредил о возможных последствиях гайморита

Короткая ссылка
Врач-оториноларинголог детского отделения «СМ-Клиника» Степан Горшков рассказал, что гайморит может дать опасные осложнения на глаза и затронуть головной мозг.
ЛОР-врач Горшков предупредил о возможных последствиях гайморита
  • Gettyimages.ru

«Опасность гайморита заключается в осложнениях на соседние ткани и органы. Гайморовы пазухи расположены очень близко к глазницам. Поэтому при острой или хронической форме гайморита бактерии проникают через тонкую костную перегородку, что грозит осложнением на глаза», — сообщил врач в беседе с РИАМО.

Бактериальная инфекция также может перекинуться на головной мозг, что влечёт развитие менингита, предупредил Горшков.

Он напомнил, что гайморит является одним из самых распространённых заболеваний, которым чаще страдают дети.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить