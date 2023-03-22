Узнать больше

Представители Запорожской области просят СК возбудить дело против Байдена

Короткая ссылка
Представители Запорожской области просят Следственный комитет возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена в ответ на клеветнические обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес российского президента Владимира Путина.
Представители Запорожской области просят СК возбудить дело против Байдена
  • Gettyimages.ru

Заявление в российский следственный орган, копия которого имеется в распоряжении RT, 20 марта написали, в том числе, главы Министерства экономического развития и агропромышленного комплекса Запорожской области.

Они обвиняют Байдена в нарушении более десяти статей Уголовного кодекса России, в том числе в организации поставок вооружений неонацистам на Украине за счёт налогоплательщиков США и других стран. Также его обвиняют в истреблении народа и разрушении украинской инфраструктуры.

Ранее запорожские власти заключили соглашение с Международной академией информатизации (МАИ), имеющей аккредитацию в ООН. Это позволяет региону подписать экономические соглашения с любой из 192 стран, входящих в организацию.

Теперь от МАИ готовятся обращения в посольства 192 государств с запросом об официальной позиции этих стран относительно обвинений МУС в адрес Путина и заявления в отношении Байдена.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить