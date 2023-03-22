Представители Запорожской области просят СК возбудить дело против Байдена

Представители Запорожской области просят Следственный комитет возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена в ответ на клеветнические обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес российского президента Владимира Путина.

Заявление в российский следственный орган, копия которого имеется в распоряжении RT, 20 марта написали, в том числе, главы Министерства экономического развития и агропромышленного комплекса Запорожской области.

Они обвиняют Байдена в нарушении более десяти статей Уголовного кодекса России, в том числе в организации поставок вооружений неонацистам на Украине за счёт налогоплательщиков США и других стран. Также его обвиняют в истреблении народа и разрушении украинской инфраструктуры.

Ранее запорожские власти заключили соглашение с Международной академией информатизации (МАИ), имеющей аккредитацию в ООН. Это позволяет региону подписать экономические соглашения с любой из 192 стран, входящих в организацию.

Теперь от МАИ готовятся обращения в посольства 192 государств с запросом об официальной позиции этих стран относительно обвинений МУС в адрес Путина и заявления в отношении Байдена.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.