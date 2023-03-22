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«Тинькофф банк» приостановил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию

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«Тинькофф банк» приостановил возможность переводить деньги в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию на фоне международных санкций.
«Тинькофф банк» приостановил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию
  • РИА Новости

«К сожалению, не сможем перевести в Сербию, Монголию и Боснию... Не сможем ни в долларах, ни в евро... Всё из-за международных ограничений, из-за санкций», — заявили РИА Новости в колл-центре банка.

Сотрудник кредитной организации добавил, что о сроках возобновления подобных переводов неизвестно.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях.

Также Райффайзенбанк с 6 марта повысил минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для физлиц

2 марта глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может позволить банкам с базовой лицензией на постоянной основе открывать иностранные счета.

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