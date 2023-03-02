В ЦБ России могут разрешить банкам с базовой лицензией открывать иностранные счета

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может позволить банкам с базовой лицензией на постоянной основе открывать иностранные счета.

Она напомнила о временном снятии ограничений для кредитных организаций с базовой лицензией по открытию зарубежных счетов.

«Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом для ББЛ нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям, чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк с 6 марта для физлиц повысит минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте.