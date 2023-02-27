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Райффайзенбанк с 6 марта повысит минимальную сумму перевода в валюте для физлиц

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Райффайзенбанк с 6 марта для физлиц повысит минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте.
Райффайзенбанк с 6 марта повысит минимальную сумму перевода в валюте для физлиц
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Для переводов в «Райффайзен-онлайн» минимальная сумма для каждой операции составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода», — говорится на сайте банка.

Отмечается, что если перевод осуществляется в отделении банка, то минимальная сумма зависит от валюты счёта.

Как сообщалось, чистая прибыль российского Райффайзенбанка в 2022 году выросла до €2,05 млрд.

Ранее ведущий специалист Тинькофф Банка Владислав Скобин рассказал в беседе с URA.RU, что иногда в банковских договорах могут скрываться невыгодные для клиента условия, напечатанные мелким шрифтом.

В частности, по его словам, некоторые кредитные организации также могут предлагать низкую начальную процентную ставку, которая будет увеличиваться через определённый период времени.

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