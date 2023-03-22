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Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

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Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц
  • РИА Новости

«С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней», — уточнили в банке.

Райффайзенбанк с 6 марта повысил минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для физлиц. Отмечается, что для переводов в «Райффайзен-онлайн» минимальная сумма для каждой операции составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль российской «дочки» Райффайзенбанка в 2022 году выросла до €2,05 млрд.

2 марта глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может позволить банкам с базовой лицензией на постоянной основе открывать иностранные счета.

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