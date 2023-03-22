Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц
- РИА Новости
«С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней», — уточнили в банке.
Райффайзенбанк с 6 марта повысил минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для физлиц. Отмечается, что для переводов в «Райффайзен-онлайн» минимальная сумма для каждой операции составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль российской «дочки» Райффайзенбанка в 2022 году выросла до €2,05 млрд.
2 марта глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может позволить банкам с базовой лицензией на постоянной основе открывать иностранные счета.