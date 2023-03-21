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Флеболог Орлов назвал появление венозных узлов на ногах явным признаком варикоза

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Врач-флеболог, к. м. н. Владислав Орлов перечислил признаки развивающегося варикоза.
Флеболог Орлов назвал появление венозных узлов на ногах явным признаком варикоза
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Появление похожих на шарики венозных узлов — симптом, характерный только для варикоза, объяснил врач в интервью «Москве 24».

«Также есть неспецифические симптомы, которые появляются при варикозе, но могут быть признаком и многих других болезней. Это утомляемость ног, ощущение, будто они наливаются свинцом. Это их отёчность, заметить которую можно по остающемуся на коже следу от резинки носков», — сообщил Орлов.

При варикозе все эти симптомы проявляются регулярно и могут сопровождать человека на протяжении всего дня либо под вечер, заключил флеболог.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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