Флеболог Орлов назвал появление венозных узлов на ногах явным признаком варикоза

Врач-флеболог, к. м. н. Владислав Орлов перечислил признаки развивающегося варикоза.

Появление похожих на шарики венозных узлов — симптом, характерный только для варикоза, объяснил врач в интервью «Москве 24».

«Также есть неспецифические симптомы, которые появляются при варикозе, но могут быть признаком и многих других болезней. Это утомляемость ног, ощущение, будто они наливаются свинцом. Это их отёчность, заметить которую можно по остающемуся на коже следу от резинки носков», — сообщил Орлов.

При варикозе все эти симптомы проявляются регулярно и могут сопровождать человека на протяжении всего дня либо под вечер, заключил флеболог.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.