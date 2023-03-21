Флеболог Орлов назвал появление венозных узлов на ногах явным признаком варикоза
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Появление похожих на шарики венозных узлов — симптом, характерный только для варикоза, объяснил врач в интервью «Москве 24».
«Также есть неспецифические симптомы, которые появляются при варикозе, но могут быть признаком и многих других болезней. Это утомляемость ног, ощущение, будто они наливаются свинцом. Это их отёчность, заметить которую можно по остающемуся на коже следу от резинки носков», — сообщил Орлов.
При варикозе все эти симптомы проявляются регулярно и могут сопровождать человека на протяжении всего дня либо под вечер, заключил флеболог.
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