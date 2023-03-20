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Колокольцев: заявки на российские паспорта подали 800 тысяч жителей новых регионов

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что заявки на российские паспорта подали 800 тыс. жителей новых регионов.
Колокольцев: заявки на российские паспорта подали 800 тысяч жителей новых регионов
  • РИА Новости

«Сегодня одной из приоритетных задач миграционных подразделений является документирование жителей наших новых субъектов. С момента референдума за выдачей российских паспортов обратилось свыше 800 тысяч граждан», — сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для российских граждан со дня подачи соответствующего заявления в МВД.

В начале марта врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что военнослужащим Донецкой Народной Республики будут оформлять российские паспорта без очереди.

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