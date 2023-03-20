Колокольцев: заявки на российские паспорта подали 800 тысяч жителей новых регионов

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что заявки на российские паспорта подали 800 тыс. жителей новых регионов.

«Сегодня одной из приоритетных задач миграционных подразделений является документирование жителей наших новых субъектов. С момента референдума за выдачей российских паспортов обратилось свыше 800 тысяч граждан», — сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для российских граждан со дня подачи соответствующего заявления в МВД.

В начале марта врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что военнослужащим Донецкой Народной Республики будут оформлять российские паспорта без очереди.