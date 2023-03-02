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Пушилин заявил, что военным ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди

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Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять российские паспорта без очереди, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что военным ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди
  • РИА Новости

По его словам, бойцы при встречах не раз просили посодействовать в ускорении подачи документов на российский паспорт в миграционной службе, так как на оформление бумаг в очереди уходит целый день.

«Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решён. Дано распоряжение всем отделениям миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди», — сообщил Пушилин.

Глава республики поблагодарил МВД ДНР за оперативное выполнение поручения.

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Совет ЕС утвердил решение о непризнании паспортов, выданных в новых регионах России.

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