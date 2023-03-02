Пушилин заявил, что военным ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди

Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять российские паспорта без очереди, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бойцы при встречах не раз просили посодействовать в ускорении подачи документов на российский паспорт в миграционной службе, так как на оформление бумаг в очереди уходит целый день.

«Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решён. Дано распоряжение всем отделениям миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди», — сообщил Пушилин.

Глава республики поблагодарил МВД ДНР за оперативное выполнение поручения.

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Совет ЕС утвердил решение о непризнании паспортов, выданных в новых регионах России.