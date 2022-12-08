Совет ЕС утвердил решение о непризнании паспортов, выданных в новых регионах России

Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил ТАСС.

Также речь идёт о загранпаспортах, выданных в Абхазии и Южной Осетии.

В решении Совета ЕС говорится, что российские загранпаспорта, которые были выданы на указанных территориях, не будут признаваться Евросоюзом для получения виз и въезда в Шенгенское пространство.

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.