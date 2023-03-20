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Психолог Борисова дала рекомендации по борьбе с весенней хандрой

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Кандидат психологических наук, доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта ГУУ Татьяна Борисова рассказала, как бороться с весенней хандрой.
Психолог Борисова дала рекомендации по борьбе с весенней хандрой
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В беседе с Life.ru она посоветовала сфокусироваться на внутренних опорах, помогающих оставаться собой даже в трудных ситуациях.

«Хотите поваляться в постели с любимой книгой — не отказывайте себе в этом. Сходите в бассейн или аквапарк, позвольте себе сеанс расслабляющего массажа. Выбирать вам. Самое главное — порадуйте себя», — добавила Борисова.

Она также рекомендовала регулярно хвалить себя, заниматься спортом.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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