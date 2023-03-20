Узнать больше

Опрос показал, с каким настроем россияне уходят с работы

Короткая ссылка
Сервис SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, как россияне прощаются с коллегами при увольнении.
Опрос показал, с каким настроем россияне уходят с работы
  • Gettyimages.ru

Так, выяснилось, что 53% респондентов говорят коллегам «до свидания», в то время как 25% работников этого не делают, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Каждый пятый опрошенный приносит или заказывает для коллег пиццу, суши или торт. Ещё 8% рассказали, что ходят с коллективом в клуб, бар или кафе, а 5% делают тематическую почтовую рассылку.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как адаптироваться на новой работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить