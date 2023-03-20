Опрос показал, с каким настроем россияне уходят с работы

Сервис SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, как россияне прощаются с коллегами при увольнении.

Так, выяснилось, что 53% респондентов говорят коллегам «до свидания», в то время как 25% работников этого не делают, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Каждый пятый опрошенный приносит или заказывает для коллег пиццу, суши или торт. Ещё 8% рассказали, что ходят с коллективом в клуб, бар или кафе, а 5% делают тематическую почтовую рассылку.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как адаптироваться на новой работе.