Офтальмолог Киселе предупредила о негативном влиянии бессонницы на глаза
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Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти—шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться, сообщила она Life.ru.
Распространённым побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подёргивание век, объяснила специалист. Также из-за хронической бессонницы может появиться стойкое покраснение глаз.
«Когда слеза недостаточно смазывает ваши глаза, может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению», — отметила Киселе.
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