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Офтальмолог Киселе предупредила о негативном влиянии бессонницы на глаза

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Врач-офтальмолог Центра офтальмологии «МЕДСИ на Солянке» Анастасия Киселе рассказала, что бессонница может негативно сказаться на здоровье глаз.
Офтальмолог Киселе предупредила о негативном влиянии бессонницы на глаза
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Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти—шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться, сообщила она Life.ru.

Распространённым побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подёргивание век, объяснила специалист. Также из-за хронической бессонницы может появиться стойкое покраснение глаз.

«Когда слеза недостаточно смазывает ваши глаза, может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению», — отметила Киселе.

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