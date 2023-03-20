Офтальмолог Киселе предупредила о негативном влиянии бессонницы на глаза

Врач-офтальмолог Центра офтальмологии «МЕДСИ на Солянке» Анастасия Киселе рассказала, что бессонница может негативно сказаться на здоровье глаз.

Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти—шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться, сообщила она Life.ru.

Распространённым побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подёргивание век, объяснила специалист. Также из-за хронической бессонницы может появиться стойкое покраснение глаз.

«Когда слеза недостаточно смазывает ваши глаза, может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению», — отметила Киселе.

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