Юрист Ярмуш поддержала идею организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки
- РИА Новости
«Умение грамотно и квалифицированно оказать медицинскую помощь — это знания, которые необходимы не только медику, но и любому человеку, который хочет в случае необходимости оказать другому человеку помощь», — считает юрист.
По её словам, чем больше будет людей, которые знают, как остановить кровь, сделать искусственное дыхание, перевязку и другие медицинские манипуляции, которые могут спасти жизнь человека, тем лучше.
«Я поддерживаю эту инициативу. Это важный в нашей стране шаг, чтобы сделать доступными знания в этой сфере», — подчеркнула Ярмуш.
Ранее в Госдуме предложили организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки.