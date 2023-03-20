Юрист Ярмуш поддержала идею организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих.

«Умение грамотно и квалифицированно оказать медицинскую помощь — это знания, которые необходимы не только медику, но и любому человеку, который хочет в случае необходимости оказать другому человеку помощь», — считает юрист.

По её словам, чем больше будет людей, которые знают, как остановить кровь, сделать искусственное дыхание, перевязку и другие медицинские манипуляции, которые могут спасти жизнь человека, тем лучше.

«Я поддерживаю эту инициативу. Это важный в нашей стране шаг, чтобы сделать доступными знания в этой сфере», — подчеркнула Ярмуш.

Ранее в Госдуме предложили организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки.