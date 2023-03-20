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В Госдуме предложили организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих граждан. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.
В Госдуме предложили организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки
  • РИА Новости

В своём обращении парламентарий отметил, что на фоне проведения специальной военной операции на Украине в социальных сетях начали появляться объявления о желающих пройти и провести частные курсы военной подготовки.

По мнению законодателя, данная инициатива граждан должна быть поддержана на государственном уровне, в том числе в части проведения профессионалами бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке.

Данные курсы способны не только дать гражданам полезные навыки в сфере военного дела и медицины, но и воспитать такие качества характера, как патриотизм и мужество, отметил Сухарев.

«Прошу Вас поручить рассмотреть вышеуказанное предложение и предоставить официальную позицию Правительства Российской Федерации о возможности организации бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке (курс молодого бойца) для всех желающих, в том числе на базе ДОСААФ России», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили учредить знак отличия для волонтёров помогающих российским военным в зоне СВО.

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