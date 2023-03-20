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Врач Просянникова предупредила о возможном обострении инфекций в межсезонье

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Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Просянникова рассказала, что зима может ослабить защитные силы организма, и это сделает людей более восприимчивыми к болезням в переходный период.
Врач Просянникова предупредила о возможном обострении инфекций в межсезонье
  • Gettyimages.ru

Чтобы этого не произошло, стоит пройти обследование после зимы, особенно тем, кто часто болел, сообщила она в беседе с «Известиями».

Всестороннее обследование, включая анализы крови, анализ на витамины и минералы, а также определение функции щитовидной железы, может помочь выявить проблемы со здоровьем.

Эксперт также отметила, что холодная погода может негативно влиять на несколько систем организма, приводя к острым инфекциям, хроническим заболеваниям.

«Учащаются острые инфекции и перепады артериального давления, могут обостряться хронические заболевания, меняется фон настроения, часто возникает апатия, снижается двигательная активность, возрастают пищевые излишества», — подчеркнула Просянникова.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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