Москалькова предложила давать рождённым за границей детям россиян гражданство России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла в Госдуму поправки в закон «О гражданстве», которыми предлагается предоставлять ребёнку российское гражданство независимо от места рождения, если один из его родителей имеет российский паспорт, а другой — иностранное гражданство.