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Москалькова предложила давать рождённым за границей детям россиян гражданство России

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла в Госдуму поправки в закон «О гражданстве», которыми предлагается предоставлять ребёнку российское гражданство независимо от места рождения, если один из его родителей имеет российский паспорт, а другой — иностранное гражданство.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла поправку к закону «О гражданстве», согласно которой иностранцы-опекуны не могут лишить ребёнка российского гражданства.

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