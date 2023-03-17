Мишустин заявил, что программа «Земский доктор» охватит новые регионы России

Медики в новых регионах России смогут получать поддержку в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности в малых городах, в отдалённых населённых пунктах. Прежде всего — в рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь распространим их на наши новые территории», — заявил он.

Уточняется, что на единовременные компенсации из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 190 млн рублей.

На пленарном заседании 14 февраля Государственная дума приняла федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.