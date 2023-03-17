Врач Румянцева напомнила о пользе объятий для здоровья

Врач Валерия Румянцева рассказала, почему для человека важны объятия с близкими людьми и чем чреват так называемый тактильный голод.

Во время объятий с близкими вырабатывается больше полезного гормона окситоцина, а выработка гормона стресса, кортизола, наоборот, уменьшается.

Вследствие этого сердечный ритм замедляется, снижается давление, объяснила она в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также объятия улучшают настроение и помогают пережить стресс, справиться с паническими атаками.

Те, кому прикосновений близких не хватает, чаще подвержены различным заболеваниям и депрессии, подчеркнула Румянцева.

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