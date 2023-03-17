Песков заявил, что действия Киева в адрес церкви демонстрируют то, с чем Россия борется

Незаконные действия киевского режима, который посягает на церковь, лишний раз показывают то, с чем Россия борется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, который мы должны пресечь в результате той операции, которая происходит», — сказал он.

Песков также выразил сожаление в связи с тем, что действия киевского режима не получают осуждения со стороны мирового сообщества. Он подчеркнул, что в Москве их осуждают «самым решительным образом».

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.