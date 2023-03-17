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Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации с Киево-Печерской лаврой

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой пресечь беззаконие украинской власти в Киево-Печерской лавре.
Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации с Киево-Печерской лаврой
  • AP

«Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой, в рамках своего мандата, содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти», — написала она в своём Telegram-канале.

Москалькова напомнила о Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятой в ООН, согласно которой свобода религии и убеждений — фундаментальное право каждого человека.

«Киевский режим в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение принципами Всеобщей декларации прав человека и других международных правозащитных документов», — добавила омбудсмен.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

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