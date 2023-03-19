Терапевт Попова назвала причины обострения хронических заболеваний весной

Врач-терапевт Елена Попова рассказала в беседе с RT, почему именно весной у людей часто происходит обострение хронических заболеваний.

«Обычно в весенне-осенний период обостряются несколько основных хронических заболеваний. Во-первых, это заболевания желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы», — пояснила заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова.

По её словам, весна является переходным периодом, в том числе для организма.

«Это связано с характером питания: зимой и в начале весны в рационе меньше фруктов и овощей, поэтому весной нам может не хватать витаминов и элементов, необходимых для естественного обновления слизистой оболочки желудка. Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего ещё больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс», — добавила она.

Эти факторы приводят к усилению выработки соляной кислоты в желудке с последующим повреждающим воздействием на его слизистую, подчеркнула Попова.

Помимо этого, ослабленная иммунная система, гормональные сбои, активное цветение растений приводят к обострениям аллергий, напомнила терапевт.

Она пояснила, что весной воздух становится более тёплым, начинается цветение трав, а значит, в нём резко увеличивается содержание пыли, пыльцы, семян, пуха и других опасных для астматика веществ.

«Неудивительно, что весна — время обострения бронхиальной астмы. Пульмонологи рекомендуют пациентам с бронхиальной астмой в весеннее время особенно тщательно принимать прописанные средства, а при появлении симптомов ухудшения дыхания не откладывать визит к лечащему врачу», — отметила эксперт.

Для профилактики обострений заболеваний органов ЖКТ необходимо соблюдать щадящую диету, правильно питаться, регулярно принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, постараться исключить продукты, повреждающие слизистую.

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