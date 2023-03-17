Специалист в сфере торговли Малинский объяснил причины подорожания овощей

Основатель торговой компании «Планета лета» Павел Малинский объяснил причины роста цен на овощи в России.

Обычно овощи прибавляют в цене к концу зимы. Это связано с истощением запасов прошлогоднего урожая, объяснил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, крупные торговые сети много лет вместо отечественной плодоовощной продукции получали поставки из Египта, Ирана и Азербайджана.

В текущем году из-за ситуации в мире такие поставки стали дороже, а перевод логистических цепочек в пользу отечественных поставщиков занимает время.

«Уже в марте цены на большинство овощей должны пойти вниз, так как отечественный производитель если не заменит, то сильно «разбавит» импортные поставки...» — заключил Малинский.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.