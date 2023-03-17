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Wildberries создал с «Опорой России» группу по решению споров маркетплейса и партнёров

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Онлайн-ретейлер Wildberries создал с «Опорой России» согласительную группу для урегулирования споров между маркетплейсами и партнёрами пунктов выдачи заказов.
Wildberries создал с «Опорой России» группу по решению споров маркетплейса и партнёров
  • РИА Новости

«Топ-менеджмент Wildberries и «Опора России» провели встречу с представителями инициативной группы партнёрских пунктов выдачи заказов. По её итогам создана согласительная группа по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнёрами пунктов выдачи заказов», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в состав группы вошли представители ретейлера, а также деловых сообществ, малого бизнеса, разных ведомств и органов госвласти.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.

Сама компания Wildberries опровергла информацию о забастовке сотрудников.

Позже Wildberries отменила свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмену товаров.

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