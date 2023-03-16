Wildberries уже отменила свыше 10 тысяч некорректных штрафов

Wildberries отменила свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмену товаров.

Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что также усилена система арбитража и улучшена обратная связь.

«В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнёрами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям», — добавили в интернет-магазине.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.