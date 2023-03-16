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Wildberries уже отменила свыше 10 тысяч некорректных штрафов

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Wildberries отменила свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмену товаров.
Wildberries уже отменила свыше 10 тысяч некорректных штрафов
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что также усилена система арбитража и улучшена обратная связь.

«В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнёрами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям», — добавили в интернет-магазине.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.

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