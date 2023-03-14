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Владельцы пунктов выдачи Wildberries осаждают офис компании из-за новой системы штрафов

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Владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.
Владельцы пунктов выдачи Wildberries осаждают офис компании из-за новой системы штрафов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Штрафы, которые нам выставляют на ежедневной основе, десятикратно превышают уровень наших доходов. Мы не согласны и с коллективной ответственностью за товар», — рассказала агентству владелица одного из ПВЗ.

По её словам, с августа интернет-магазин ввёл штраф для пунктов выдачи за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости, который нельзя было оспорить.

При этом на прошлой неделе размер санкций вырос до 100%.

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