Владельцы пунктов выдачи Wildberries осаждают офис компании из-за новой системы штрафов

Владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Штрафы, которые нам выставляют на ежедневной основе, десятикратно превышают уровень наших доходов. Мы не согласны и с коллективной ответственностью за товар», — рассказала агентству владелица одного из ПВЗ.

По её словам, с августа интернет-магазин ввёл штраф для пунктов выдачи за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости, который нельзя было оспорить.

При этом на прошлой неделе размер санкций вырос до 100%.