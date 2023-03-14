Владельцы пунктов выдачи Wildberries осаждают офис компании из-за новой системы штрафов
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Штрафы, которые нам выставляют на ежедневной основе, десятикратно превышают уровень наших доходов. Мы не согласны и с коллективной ответственностью за товар», — рассказала агентству владелица одного из ПВЗ.
По её словам, с августа интернет-магазин ввёл штраф для пунктов выдачи за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости, который нельзя было оспорить.
При этом на прошлой неделе размер санкций вырос до 100%.