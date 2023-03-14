Компания Wildberries опровергла информацию о забастовке сотрудников пунктов выдачи с 15 марта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, пункты продолжают работу в стандартном режиме.

«Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о забастовках не соответствует действительности», — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.