Котяков: Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries
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«Сейчас к Wildberries приковано много внимания: и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга. В ситуации разбираемся», — приводит его слова РИА Новости.
Котяков отметил, что площадка должна соблюдать «традиционные нормы» трудового законодательства.
В СМИ ранее появились сообщения о том, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.
Сама компания Wildberries опровергла информацию о забастовке сотрудников.
Генпрокуратура России поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries.