Котяков: Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries

Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков.

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания: и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга. В ситуации разбираемся», — приводит его слова РИА Новости.

Котяков отметил, что площадка должна соблюдать «традиционные нормы» трудового законодательства.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.

Сама компания Wildberries опровергла информацию о забастовке сотрудников.

Генпрокуратура России поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries.