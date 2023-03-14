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Генпрокуратура поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

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Генпрокуратура России поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries.
Генпрокуратура поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Московской области организованы проверочные мероприятия по размещённым в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы», — говорится в сообщении ведомства.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве из-за недовольства новыми условиями работы.

Сама компания Wildberries опровергла информацию о забастовке сотрудников.

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