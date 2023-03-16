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В Москве врачи смогут отслеживать здоровье пациентов удалённо благодаря новому сервису

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Московские врачи смогут удалённо отслеживать состояние пациентов с хроническими заболеваниями благодаря новой функции, которая появилась в электронной медкарте.
В Москве врачи смогут отслеживать здоровье пациентов удалённо благодаря новому сервису

Как уточняется, в карте открыли новый раздел — «Моя анкета самоконтроля», сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В электронных медкартах мы создали специальную анкету самоконтроля с удобной автоматической системой напоминаний. Помощники врачей научат пациентов работе с ней», — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Наряду с этим система оповещений через сервис ЕМИАС «Диспансерное наблюдение» будет реагировать на отклонения в показателях, внесённых в анкету самоконтроля пациента.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в столичных стационарах внедряют новый цифровой сервис.

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