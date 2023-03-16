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Врач Кудряшова рассказала о пользе занятий спортом при анемии

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Врач-терапевт, диетолог Елена Кудряшова рассказала, можно ли заниматься спортом при железодефицитной анемии.
Врач Кудряшова рассказала о пользе занятий спортом при анемии
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Harrington

Умеренные спортивные нагрузки пойдут на пользу при этом заболевании, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Во время физических нагрузок потребление кислорода в организме увеличивается. Повышается выработка эритроцитов и вместе с ним — гемоглобина, так как он входит в их состав, объяснила Кудряшова.

«После спорта лучше усваивается белок. Кроме того, благодаря нагрузкам увеличивается выработка трансферрина. Это белок, который отвечает за транспорт ионов железа и доставку его ко всем тканям и органам», — отметила врач.

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