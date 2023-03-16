Диетолог Соломатина рассказала о пользе чая для профилактики болезней сердца

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что чай — полезный для здоровья напиток, если употреблять качественный продукт в адекватном количестве.

Люди, которые регулярно пьют чай, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и меньше подвержены онкологии, сообщила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В чае есть полезные вещества, способствующие замедлению старения. Чай обладает дезинфицирующим свойством», — отметила Соломатина.

Она посоветовала употреблять не более четырёх чашек напитка в день, а также предупредила, что нередко в продаже встречаются подделки, напоминающие более качественный чай. Чаи сомнительного качества могут нанести вред здоровью, заключила специалист.

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