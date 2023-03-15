Путин призвал отвечать на санкции расширением экономических свобод в России

Россия на все санкции должна отвечать расширением экономических свобод и снижением административных барьеров.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия, все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы», — сказал президент.

Он призвал прокуроров содействовать ликвидации избыточных административных барьеров.

«На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод», — подчеркнул Путин.

Это тонкая работа, которую нужно «настроить», обратил он внимание.

Британское издание The Economist летом 2022 года писало, что введённые западными странами санкции против России работают не так хорошо, как они ожидали, а российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в европейских странах.

Владимир Путин при этом назвал показатели по дефициту бюджета в России одними из лучших среди стран G20.