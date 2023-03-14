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Кардиолог Маршинцева: пульс более 80 ударов в минуту может иметь последствия для здоровья пожилых

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что пульс выше 80 ударов в минуту может негативно отразиться на здоровье пожилых людей.
Кардиолог Маршинцева: пульс более 80 ударов в минуту может иметь последствия для здоровья пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Для пожилых людей лучше, чтобы пульс был пореже, нежели частый. Потому что сердце само себя кровоснабжает в фазу диастолы… В фазу диастолы усиливается кровоток по коронарным сосудам, которые питают сердце», — пояснила специалист в интервью «Москве 24».

Учитывая, что у пожилых людей нередко бывает атеросклероз, то увеличение частоты сердцебиения и снижение питания сердца может привести к инфарктам, ишемии, отметила Маршинцева.

По словам кардиолога, идеальным для пожилых является пульс в 60—70 ударов в минуту.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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