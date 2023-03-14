Член ОП Москвитина объяснила важность создания регламента уведомления женщины о беременности

Член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Наталья Москвитина прокомментировала в беседе с RT идею разработки регламента уведомления пациентки о беременности.

По словам Москвитиной, в России существует проблема, когда женщина прерывает беременность, опираясь не на свои мысли, а на советы людей, которых она считает близкими.

«И если раньше, исходя из опросов, мы были уверены, что близкими женщина считает отца ребёнка, собственных родителей, друзей, то сейчас мы заметили, что врач также относится к этой категории… Женщина идёт к врачу и узнаёт о беременности, но то, какие слова она слышит от него, влияет на её репродуктивный выбор», — объяснила специалист.

Собеседница RT рассказала, что опрошенные ею врачи жаловались на нехватку приёмного времени и изъявляли желание помочь женщине принять правильное решение.

«Первое, что слышит женщина: «Поздравляю, вы будущая мама». Врач не имеет права спросить: «Рожаем или как?» — и задавать другие некорректные вопросы», — добавила эксперт.

Она отметила, что при разработке регламента «ни в коем случае не было желания обвинить медицинское сообщество или воздействовать на женщин».

«Но мы поняли, что женщина сейчас не имеет той свободы выбора, о которой все говорят. Женщину действительно подсознательно склоняют к прерыванию, предлагая ей это как нормальный исход. Но аборт это не улучшение здоровья, а ухудшение», — заключила Москвитина.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности.

По её мнению, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить её.

При этом, как добавила детский омбудсмен, такая инициатива не ограничивает права женщин.