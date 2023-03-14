В ГД прокомментировали идею создания регламента уведомления пациентки о беременности

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT идею разработки регламента уведомления пациентки о беременности, предложенную основателем Национального родительского комитета Ириной Волынец.

По словам депутата, инициатива хороша, но «её нужно ещё лучше продумать».

«Наверное, неправильно обязывать (к подобному. — RT) врачей, у которых есть регламент приёма и определённое время приёма, чтобы принять достаточное количество людей. Было бы хорошо, если бы ликбез по поводу беременности и её сохранения, как и сейчас, проходил в перинатальных центрах при подготовке к материнству. Многое из того, что предлагается в инициативе сегодня, уже проводится, но совершенно разными структурами», — отметила Бессараб.

Парламентарий отметила, что особое внимание нужно уделять тем, кто сомневается в необходимости сохранения беременности.

«В этом случае нужно приглашать не доктора, не гинеколога, а именно психолога, который может правильно работать с пациентами, может быть, даже совместно с работниками кризисных центров. То есть нужно помочь разобраться в себе и в том, что необходимо сохранить ребёнка», — заключила собеседница RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности.

По её мнению, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить её.

При этом, как добавила детский омбудсмен, такая инициатива не ограничивает права женщин.