Терапевт Чернышова рассказала, как сохранить здоровье во время оттепели

Врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы по сохранению здоровья во время весенней оттепели.

«Можно одеться слишком тепло, вспотеть, а потом на ветерке переохладиться и заболеть. Или, наоборот, одеться слишком легко и замёрзнуть», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению эксперта, важно подбирать одежду и обувь, которые не промокают при осадках. Также рекомендуется иметь при себе шапку и шарф.

«Когда погода неустойчива, желательно надевать несколько кофт, которые потом можно будет снять, если станет жарко. Или, наоборот, одеться потеплее, если похолодало», — посоветовала Чернышова.

Она отметила, что в мокрой одежде всегда повышается вероятность простудиться.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.