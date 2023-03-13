В Подмосковье 276 медиков трудоустроились по программе «Приведи друга»

Около 280 медиков устроились на работу в Московской области по рекомендации коллег в рамках программы «Приведи друга» с 2022 года.

Об этом информирует телеканал «360».

«Благодаря программе «Приведи друга» с начала прошлого года в медорганизации Подмосковья трудоустроились 276 медицинских специалистов», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Каждый сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тыс. рублей, если по его рекомендации придёт на работу врач. Если трудоустроятся фельдшер или медсестра, премия другу составит до 25 тыс. рублей.

Ранее URA.RU со ссылкой на данные федеральной IT-компании «Зарплата.ру» передавало, что в Свердловской области вырос спрос на педагогов в феврале.