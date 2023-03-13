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Онколог Шестаков предупредил о важности наблюдения за доброкачественными опухолями

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Хирург-онколог, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского д. м. н. Алексей Шестаков рассказал, что доброкачественные варианты опухолей могут развиваться в разных частях тела и в разных органах.
Онколог Шестаков предупредил о важности наблюдения за доброкачественными опухолями
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

Одной из основных опасностей доброкачественных опухолей является риск их потенциального перерождения в злокачественное образование, объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Риск злокачественного перерождения ряда опухолей, например липом, происходящих из жировой ткани, маловероятен, в таких ситуациях требуется обычное наблюдение. Но иногда опухоли необходимо удалять, даже если они выглядят «безобидно», подчеркнул хирург.

Точные причины их возникновения неизвестны. Чаще всего это наследственный фактор, а также хронические инфекции, травмы, объяснил Шестаков. Он посоветовал регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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