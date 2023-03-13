Диетолог Гинзбург назвал кофе в зёрнах самым полезным для здоровья

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что многочисленные исследования доказали пользу кофе для здоровья.

Лучше покупать цельные зёрна, а не молотый кофе, в них лучше сохраняются все полезные и активные вещества, сообщил он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Менее полезен для здоровья растворимый кофе, поскольку он подвергается сильной переработке.

Есть два основных сорта кофе — арабика и робуста. В первом больше теоброминов, и поэтому он обладает гармонизирующим и успокаивающим действием. Во втором больше кофеина, и, следовательно, он сильнее тонизирует, заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.