Узнать больше

ФТС России частично возобновила публикацию данных статистики внешней торговли

Короткая ссылка
Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли.
ФТС России частично возобновила публикацию данных статистики внешней торговли
  • РИА Новости

Так, ФТС уже опубликовала стоимостные объёмы экспорта и импорта России за 2022 год, сообщила пресс-служба.

Такие данные впоследствии будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчётного периода.

21 апреля 2022 года ФТС временно прекратила публикацию данных по экспорту и импорту на фоне введения санкций странами Запада.

Глава ведомства Владимир Булавин отмечал, что это делается во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить