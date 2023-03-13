ФТС России частично возобновила публикацию данных статистики внешней торговли

Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли.

Так, ФТС уже опубликовала стоимостные объёмы экспорта и импорта России за 2022 год, сообщила пресс-служба.

Такие данные впоследствии будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчётного периода.

21 апреля 2022 года ФТС временно прекратила публикацию данных по экспорту и импорту на фоне введения санкций странами Запада.

Глава ведомства Владимир Булавин отмечал, что это делается во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок.