ФТС России частично возобновила публикацию данных статистики внешней торговли
- РИА Новости
Так, ФТС уже опубликовала стоимостные объёмы экспорта и импорта России за 2022 год, сообщила пресс-служба.
Такие данные впоследствии будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчётного периода.
21 апреля 2022 года ФТС временно прекратила публикацию данных по экспорту и импорту на фоне введения санкций странами Запада.
Глава ведомства Владимир Булавин отмечал, что это делается во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок.