ФТС России приостанавливает публикацию статистики по экспорту и импорту
- РИА Новости
«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок», — цитирует РИА Новости главу ведомства Владимира Булавина.
По его словам, данная мера является временной.
Ранее ФТС заявила, что страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии.