ФТС России приостанавливает публикацию статистики по экспорту и импорту

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России временно прекращает публикацию данных по экспорту и импорту на фоне введения санкций странами Запада.
ФТС России приостанавливает публикацию статистики по экспорту и импорту
  • РИА Новости

«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок», — цитирует РИА Новости главу ведомства Владимира Булавина.

По его словам, данная мера является временной.

Ранее ФТС заявила, что страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии.

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