ФТС России приостанавливает публикацию статистики по экспорту и импорту

Федеральная таможенная служба (ФТС) России временно прекращает публикацию данных по экспорту и импорту на фоне введения санкций странами Запада.

«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок», — цитирует РИА Новости главу ведомства Владимира Булавина.

По его словам, данная мера является временной.

Ранее ФТС заявила, что страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии.