Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированного в России автотранспорта

Российская Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила, что страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС.

«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — пояснили в службе.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.