Медведев прокомментировал украинскую инициативу о переименовании России

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил свой вариант названия Украины в ответ на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

«Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» — написал Медведев в Telegram.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал безумием украинскую инициативу о переименовании России.

В ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.