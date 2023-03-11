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Медведев прокомментировал украинскую инициативу о переименовании России

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил свой вариант названия Украины в ответ на украинскую инициативу переименовать Россию в Московию.
Медведев прокомментировал украинскую инициативу о переименовании России
  • РИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

«Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» — написал Медведев в Telegram.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал безумием украинскую инициативу о переименовании России.

В ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.

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