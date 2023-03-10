Диетолог Тихомирова посоветовала отказаться от употребления пакетированных соков
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В 100 гр. сока содержится от 10 до 15 гр. сахара. Если за один раз человек выпивает 300—500 гр., значит, он потребляет суточную норму сахара, объяснила врач в разговоре с Life.ru.
По её словам, в пакетированных, свежевыжатых и любых других соках содержатся только углеводы, а витамина С там нет.
«Никому не рекомендую их пить», — резюмировала Тихомирова.
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