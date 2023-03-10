Узнать больше

Диетолог Тихомирова посоветовала отказаться от употребления пакетированных соков

Короткая ссылка
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что все пакетированные соки содержат слишком много сахара и негативно влияют на здоровье.
Диетолог Тихомирова посоветовала отказаться от употребления пакетированных соков
  • Gettyimages.ru
  • © Letizia Le Fur

В 100 гр. сока содержится от 10 до 15 гр. сахара. Если за один раз человек выпивает 300—500 гр., значит, он потребляет суточную норму сахара, объяснила врач в разговоре с Life.ru.

По её словам, в пакетированных, свежевыжатых и любых других соках содержатся только углеводы, а витамина С там нет.

«Никому не рекомендую их пить», — резюмировала Тихомирова.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, как не допустить дефицита витаминов и минералов, а также истощения организма во время Великого поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить